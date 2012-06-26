Померла антилопа народилась у київському зоопарку 23 роки тому

Про це йдеться у відповіді прес-служби КП “Київський зоопарк” на офіційний запит УНІАН щодо події, про яку днями повідомив директор зоопарку Олексій Толстоухов.

“Антилопа померла від старості. Тварині було понад 23 роки (1988 року народження). За даними міжнародних реєстрів тривалості життя диких тварин у неволі, максимальний вік цього виду складає 21 рік 7 місяців. Тварина народилася та прожила все життя у Київському зоопарку. На теперішній час у зоопарку залишилося ще 7 антилоп цього виду”, - повідомили у прес-службі.