Керівники пожежного поїзду самі платили штрафи за фіктивними протоколами

Під розслідування потрапили начальник відділення пожежного поїзда ст. Знам’янка Одеської залізниці та виконувач його обов’язків, які створювали видимість належної роботи з виявлення фактів адміністративних правопорушень на залізничному транспорті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Службові особи підробляли протоколи про нібито вчинення адмінправопорушень місцевими громадянами та на їх основі виносили неправдиві постанови про притягнення їх до відповідальності у вигляді штрафу. У постановах та протоколах службовці розписувалися від імені правопорушників, а потім, щоб приховати факт підробки, ще й сплачували суму нарахованого штрафу. У такий спосіб чотирьох громадян незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності.

Кримінальні справи порушено за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. У справах триває слідство.