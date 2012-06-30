Керівники пожежного поїзду самі платили штрафи за фіктивними протоколами
На Кіровоградщині транспортна прокуратура порушила кримінальні справи.
Під розслідування потрапили начальник відділення пожежного поїзда ст. Знам’янка Одеської залізниці та виконувач його обов’язків, які створювали видимість належної роботи з виявлення фактів адміністративних правопорушень на залізничному транспорті.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Службові особи підробляли протоколи про нібито вчинення адмінправопорушень місцевими громадянами та на їх основі виносили неправдиві постанови про притягнення їх до відповідальності у вигляді штрафу. У постановах та протоколах службовці розписувалися від імені правопорушників, а потім, щоб приховати факт підробки, ще й сплачували суму нарахованого штрафу. У такий спосіб чотирьох громадян незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності.
Кримінальні справи порушено за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. У справах триває слідство.