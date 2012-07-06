ЗМІ: Син мера на мотоциклі врізався в джип

Про це повідомляє газета " Сегодня ". ДТП сталася на регульованому перехресті вулиць Катерининської та Великої Арнаутської.

«По вулиці Катерининській, в напрямку Базарної, рухався мотоцикл «Сузукі» під керуванням 30-річного водія. Водночас Великою Арнаутською, в напрямку Преображенської, їхав автомобіль «Ніссан-Кашкай». В результаті зіткнення мотоцикліст з політравмами госпіталізували в клініку. Обставини ДТП розслідуються», - пояснила співробітниця прес-служби міськДАІ Алла Марченко.

За словами одного зі співробітників облДАІ, який попросив не називати його імені, мотоциклом керував Максим Володимирович Новацький, син мера Южного. Відзначимо, Максим Новацький є співробітником обласної одеської прокуратури.