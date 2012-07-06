ЗМІ: Син мера на мотоциклі врізався в джип

19:36, 06 липня 2012
Разное
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У четвер ввечері в Одесі сталася ДТП за участю сина міського голови Южного Володимира Новацького - 30-річного Максима Новацького.

Фото Думская.net
Про це повідомляє газета "Сегодня". ДТП сталася на регульованому перехресті вулиць Катерининської та Великої Арнаутської.

«По вулиці Катерининській, в напрямку Базарної, рухався мотоцикл «Сузукі» під керуванням 30-річного водія. Водночас Великою Арнаутською, в напрямку Преображенської, їхав автомобіль «Ніссан-Кашкай». В результаті зіткнення мотоцикліст з політравмами госпіталізували в клініку. Обставини ДТП розслідуються», - пояснила співробітниця прес-служби міськДАІ Алла Марченко.

За словами одного зі співробітників облДАІ, який попросив не називати його імені, мотоциклом керував Максим Володимирович Новацький, син мера Южного. Відзначимо, Максим Новацький є співробітником обласної одеської прокуратури.

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