ЗМІ: Син мера на мотоциклі врізався в джип
19:36, 06 липня 2012Разное
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У четвер ввечері в Одесі сталася ДТП за участю сина міського голови Южного Володимира Новацького - 30-річного Максима Новацького.
|За словами даїшника, мотоциклом керував син мера Южного. Фото Думская.net
«По вулиці Катерининській, в напрямку Базарної, рухався мотоцикл «Сузукі» під керуванням 30-річного водія. Водночас Великою Арнаутською, в напрямку Преображенської, їхав автомобіль «Ніссан-Кашкай». В результаті зіткнення мотоцикліст з політравмами госпіталізували в клініку. Обставини ДТП розслідуються», - пояснила співробітниця прес-служби міськДАІ Алла Марченко.
За словами одного зі співробітників облДАІ, який попросив не називати його імені, мотоциклом керував Максим Володимирович Новацький, син мера Южного. Відзначимо, Максим Новацький є співробітником обласної одеської прокуратури.
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