У порушників ПДР вилучатимуть транспорт
08:28, 11 липня 2012Разное
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Для порушників ПДР на залізничних переїздах з липня майже втричі збільшили штрафи - якщо раніше мінімальний був 340 грн, то зараз доведеться викласти мінімум 850 грн.
З липня в країні майже в тричі збільшили штрафи
«Також є такі санкції, як адмінарешт і вилучення транспорту, - розповів «Сегодня» глава прес-служби Управління ДАІ України Олександр Зубенко. - Такі жорсткі заходи застосовуватимуться до порушників-перевізників, які наражають на небезпеку пасажирів або ж рухаються з небезпечними вантажами. Адже за статистикою практично кожне ДТП на залізничному переїзді тягне за собою важкі наслідки».
Максимальний новий штраф - 1190 грн, за повторне порушення - 2040 грн.
Нагадаємо, законопроект, який збільшує штрафи був зареєстрований після найбільшої за час незалежності аварії на переїзді в Марганці Дніпропетровської області - тоді від зіткнення маршрутки з поїздом загинули 45 осіб.
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