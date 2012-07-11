У порушників ПДР вилучатимуть транспорт

08:28, 11 липня 2012
Разное
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Для порушників ПДР на залізничних переїздах з липня майже втричі збільшили штрафи - якщо раніше мінімальний був 340 грн, то зараз доведеться викласти мінімум 850 грн.

Залізничний переїзд

 

«Також є такі санкції, як адмінарешт і вилучення транспорту, - розповів «Сегодня» глава прес-служби Управління ДАІ України Олександр Зубенко. - Такі жорсткі заходи застосовуватимуться до порушників-перевізників, які наражають на небезпеку пасажирів або ж рухаються з небезпечними вантажами. Адже за статистикою практично кожне ДТП на залізничному переїзді тягне за собою важкі наслідки».

Максимальний новий штраф - 1190 грн, за повторне порушення - 2040 грн.

Нагадаємо, законопроект, який збільшує штрафи був зареєстрований після найбільшої за час незалежності аварії на переїзді в Марганці Дніпропетровської області - тоді від зіткнення маршрутки з поїздом загинули 45 осіб.

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