Депутат: Київ - не місце для дельфінів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Д. Москаль зауважив, що, згідно з проектом рішення, наданим депутатам, будувати океанаріум у столичному зоопарку має намір ТОВ «Подих природи», яке має укласти договір з Київським зоопарком про спільну діяльність щодо перепрофілювання об’єкта «Будівництво павільйону людиноподібних мавп (горил, шимпанзе)» в океанаріум з подальшою добудовою та подальшим господарським використанням океанаріуму. Також документом передбачено, що після введення океанаріуму в експлуатацію на вказану будівлю планується оформити свідоцтво на право спільної часткової власності територіальної громади Києва та ТОВ «Подих природи».

«Іншими словами, приватна структура хоче стати співвласником частини зоопарку, адже саме на його території планують розмістити океанаріум. Проте це суперечить чинному законодавству. Згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд», існуючі зоологічні парки не підлягають приватизації. Як голова екологічної комісії я виступаю категорично проти можливого відчуження майна зоопарку», - наголосив Д.Москаль.

За словами депутата, постійна комісія Київради з питань екологічної політики відхилила проект рішення про перепрофілювання недобудованого павільйону людиноподібних мавп на території зоопарку в океанаріум.

«Екологічна комісія виступає категорично проти будівництва океанаріуму у столиці. Адже у дельфінаріях та океанаріумах дельфінів утримують у закритому просторі та хлорованій воді, що становить для них небезпеку. Переконаний, що ніхто не має права знущатися з цих високоорганізованих ссавців заради розваги чи збагачення. Київ – не місце для дельфінаріїв, оскільки він не є приморським містом, де можна створити умови для життя дельфінів, наближені до природних», - заявив Д.Москаль.

Депутат наголосив, що всі дельфіни Чорноморського басейну занесені до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи, Червоної книги Чорного моря, охороняються Бернською та Боннською конвенціями, угодою АССОВАМS.

За словами Д.Москаля, відповідно до законодавства, в Україні забороняється комерційне використання тварин, занесених до Червоної книги. Також на території України діє мораторій на вилов дельфінів.

Він зауважив, що до вказаного проекту рішення є зауваження юридичного управління КМДА, та незважаючи на це і попри негативний висновок екологічної комісії, проект рішення про перепрофілювання недобудованого павільйону людиноподібних мавп на території Київського зоопарку в океанаріум включений до порядку денного пленарного засідання Київради 12 липня.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління комунальної власності Києва поінформувала, що підготовлено проект рішення Київради про перепрофілювання недобудованого павільйону для людиноподібних мавп Київського зоопарку в океанаріум з подальшою добудовою.

Фахівці вважають, що таке рішення допоможе вирішити одразу декілька проблем столичного зоопарку. На балансі звіринця перебуває недобудований павільйон людиноподібних мавп. Фінансування добудови цього об’єкту вимагатиме значних витрат бюджетних коштів. У той же час зоопарк потребує негайних заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури та відновлення його привабливості для відвідувачів. Фахівці стверджують – створення океанаріуму на місці недобудованого павільйону збільшить інтерес киян та гостей столиці до зоопарку.

Розробленим проектом передбачається звести сучасний культурно-оздоровчий комплекс, який включатиме в себе 4 басейни, океанаріум та пінгвінаріум. За умови реалізації проекту, до уваги відвідувачів зоопарку представлять культурно-просвітницьку програму за участю морських ссавців, експозицію екзотаріума, а також морських та прісноводних риб.