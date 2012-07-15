На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус: 9 постраждалих

11:35, 15 липня 2012
Разное
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Рейсовий автобус, що перевозив 32 пасажири за маршрутом Ужгород – Тячів, виїхав на узбіччя та перекинувся у кювет.

Увага ДТП

У суботу  біля с. Березове Хустського району Закарпатської області рейсовий автобус, що перевозив 32 пасажири за маршрутом Ужгород – Тячів, виїхав на узбіччя та перекинувся у кювет.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано, повідомляє прес-служба МНС.

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