На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус: 9 постраждалих
11:35, 15 липня 2012Разное
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Рейсовий автобус, що перевозив 32 пасажири за маршрутом Ужгород – Тячів, виїхав на узбіччя та перекинувся у кювет.
У результаті ДТП постраждали 9 людей
У суботу біля с. Березове Хустського району Закарпатської області рейсовий автобус, що перевозив 32 пасажири за маршрутом Ужгород – Тячів, виїхав на узбіччя та перекинувся у кювет.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано, повідомляє прес-служба МНС.
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