Суддя збив велосипедиста на пішоходному переході

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За даними прокуратури, автомобіль під керуванням судді скоїв наїзд на велосипедиста 11 липня на регульованому пішохідному переході вулиць Люблінська і Окружна у Львові.

„Наразі перевірка щодо наявності ознак злочину в діях судді триває. Ви знаєте, що кримінальна відповідальність передбачена у тому випадку, коли потерпілому завдані тяжкі тілесні ушкодження або ушкодження середньої тяжкості. Якщо експерти нам нададуть такі висновки, то цей суддя буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Справу ніхто прикривати не буде”, - сказав О.Василенко.

За вказаним фактом прокуратура Львова проводить перевірка в порядку ст. 97 КПК України. Хід перевірки перебуває на контролі прокуратури Львівської області.