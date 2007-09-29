У зіткненні трьох автомобілів постраждали п`ятеро людей
11:23, 29 вересня 2007Разное
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ДТП на трасі Сімферополь – Севастополь
У Криму на трасі Сімферополь – Севастополь зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого п`ять чоловік дістали травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, аварія сталася вчора увечері.
Водій вантажопасажирського автомобіля ЛУАЗ-1302 не витримав дистанцію і допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3307, який рухався в тому ж напрямку. Автомобіль «Форд», що йшов позаду, у свою чергу, зіткнувся з автомобілем ЛУАЗ.
В результаті ДТП постраждали водій і чотири пасажири ЛУАЗу. У всіх – закриті черепно-мозкові травми, струси або удари головного мозку, травми різного ступеня тяжкості.
Постраждалі доставлені до Бахчисарайської центральної районної лікарні.
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