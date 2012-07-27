45 баз відпочинку одеського курорту залишилися без світла
17:08, 27 липня 2012Разное
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26 липня о 21 годині до оперативного-координаційного центру МНС у місті Овідіополь Одеської області надійшло повідомлення від відпочивальників, що в селі Грибівка сталося коротке замикання в траснсформаторній підстанції.
Як повідомляє прес-служба МНС України, закрита трансформаторна підстанція 10/04 кВт забезпечувала електропостачанням близько 45 баз відпочинку курорту «Грибівка». У цей час разом з відпочивальниками кількість населення на курорті становить близько 20 тисяч осіб.
До місця виклику було направлено дві бригади Овідіопольского РЕС.
27 липня о 00:35 електропостачання частково було відновлено. Наразі лише 20% абонентів перебувають без світла. Очікується, що до кінця дня електропостачання буде відновлене повністю.
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