45 баз відпочинку одеського курорту залишилися без світла

Як повідомляє прес-служба МНС України, закрита трансформаторна підстанція 10/04 кВт забезпечувала електропостачанням близько 45 баз відпочинку курорту «Грибівка». У цей час разом з відпочивальниками кількість населення на курорті становить близько 20 тисяч осіб.

До місця виклику було направлено дві бригади Овідіопольского РЕС.

27 липня о 00:35 електропостачання частково було відновлено. Наразі лише 20% абонентів перебувають без світла. Очікується, що до кінця дня електропостачання буде відновлене повністю.