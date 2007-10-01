На трасі Київ-Одеса мікроавтобус зіткнувся з причепом КАМАЗу: загинула людина

В Одеській області в дорожньо-транспорту пригоду потрапив мікроавтобус з громадянами Білорусі, одна особа загинула.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора вранці на 286-му км автодороги “Київ-Одеса”, поблизу с.Очеретня Кривоозерського району водій мікроавтобуса "Мерседес Спрінтер", громадянин Білорусі, рухаючись в напрямку Одеси, заснув за кермом та скоїв зіткнення з причепом автомобіля "КАМАЗ", що рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пасажирка мікроавтобуса "Мерседес" від отриманих травм загинула на місці пригоди, а водій та шестеро пасажирок отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Кривоозерської райлікарні.

За даними попереднього слідства, громадяни Білорусі перетнули кордон з Україною 29 вересня і їхали до Одеси на речовий ринок.