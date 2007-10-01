Мороз – остання надія донецьких?

Думка

Уявляю страх донецьких перед хисткою “демократичною” більшістю, про яку свідчать дані екзит-полів та оброблені протоколи з виборчих округів.

Уже зараз ми бачимо, як наполегливо представники Партії регіонів наголошують на тому, що екзит-поли, мовляв, ще нічого не означають і що насправді картина може виявитися значно радужнішою для них.

Уночі я мала розмову з одним чільником від “Регіонів”. Я його запитала, на що вони, власне, сподіваються. Він узяв аркуш паперу й написав: “Мороз – 3%”.

Справді, соціалісти – остання надія донецьких залишитися при владі практично в нинішньому вигляді. Якщо Морозу припишуть якихось піввідсотка – навіть за рахунок Партії регіонів – політична картина виглядатиме зовсім інакше, ніж показують екзит-поли.

З другого боку, хід з Морозом настільки очевидний, що, напевне, у штабі БЮТ до нього готові й заготували якийсь “контр-крок”, адже ціна проходження – непроходження Мороза – посада прем’єр-міністра для Юлії Володимирівни.

Тут усе зрозуміло. Питання лише в тому, якої позиції дотримуватиметься Президент. Якщо прем’єрство Тимошенко для нього вважається меншим злом, ніж усі інші ризики, пов’язані зі збереженням старої коаліції, то напевне Мороза таки не буде в парламенті. А якщо ні... – то ні...

Про це ми довідаємося буквально в найближчі години. Сподіваюсь.

Оксана Охрімчук, м. Київ