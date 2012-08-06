Марсохід успішно приземлився на Червоній планеті

Як повідомляє РИА Новости, Curiosity буде вести детальні геологічні та геохімічні дослідження, вивчати атмосферу і клімат планети, шукати воду і її сліди, органічні речовини. Ці дані допоможуть визначити - чи був колись Марс придатний для життя, і чи є на ньому місця, придатні для життя, зараз.