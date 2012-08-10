Над Києвом пройде метеоритний дощ

Цими вихідними в нічному небі над Києвом можна буде побачити справжній метеоритний дощ. Земля 11—13 серпня проходить через метеоритні потоки Персеїди, тому якщо уважно стежити за небом, то можна побачити сотні падаючих «зірок», повідомляє «Сегодня».

Насправді це дрібні частинки комети, які згорають в атмосфері, — ще їх називають персеїдами. Щоправда, як зазначають у головній Астрономічній обсерваторії Національної академії наук України, пік цього явища припаде на денний час. Тоді з неба падатимуть по 100 частинок, що світяться, за годину. Але «зорепад» можна побачити і вночі, якщо не буде дощу.

Кажуть, під час серпневих зорепадів потрібно загадувати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Щоправда, бажання повинно бути одне і дуже конкретне.