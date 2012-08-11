Міліція "пакує" лідера спротиву водіїв (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, цього дня «Об'єднання Богдана Хмельницького» планувало провести акцію протесту водіїв-перевізників пасажирів обласних і приміських маршрутів проти результатів тендеру, проведеного Київською обласною адміністрацією на право перевезень пасажирів на приміських і міжміських маршрутах.

За словами організаторів акції, внаслідок конкурсу відбулася значна зміна перевізників на приміських і міжміських маршрутах в Київській області на невідомі досі фірми.

Акція мала відбутися о 9.30 ранку біля обласної адміністрації за участю більше 1000 водіїв, щоб добитися відміни результатів незаконного тендеру, але міліція зупинила мікроавтобуси на в'їзді до Києва, а голова ВГО «Об'єднання Богдана Хмельницького» був затриманий.

Фото Євгена Малолєтки / УНІАН