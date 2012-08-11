Audi потрапила під електричку

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, аварія сталась 9 серпня на переїзді станції «Миколаїв-Дністровський» в Миколаївському районі.

Встановлено, що 43-річний водій легковика, незважаючи на звукові і попереджувальні сигнали та закритий шлагбаум виїхав на залізничний переїзд, де в нього в’їхав електропоїзд.

За інформацією залізничників, затримка руху електропоїзда становила 30 хв.

Потерпілих та травмованих немає. Ведеться слідство.