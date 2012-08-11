Audi потрапила під електричку
02:21, 11 серпня 2012Разное
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У Львівській області електропоїзд Львів-Моршин зіткнувся з легковим автомобілем «Audi A6».
Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, аварія сталась 9 серпня на переїзді станції «Миколаїв-Дністровський» в Миколаївському районі.
Встановлено, що 43-річний водій легковика, незважаючи на звукові і попереджувальні сигнали та закритий шлагбаум виїхав на залізничний переїзд, де в нього в’їхав електропоїзд.
За інформацією залізничників, затримка руху електропоїзда становила 30 хв.
Потерпілих та травмованих немає. Ведеться слідство.
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