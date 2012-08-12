Шестеро постраждалих у ДТП на півдні України - у реанімації

Про це повідомили РИА Новости в лікарнях, куди були доставлені постраждалі.

У суботу пізно ввечері водій мікроавтобуса Ford Transit з Білорусії виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем Chery Amulet з України. В результаті аварії постраждали п'ятеро громадян РФ, у тому числі троє дітей, три громадянина Білорусії, з них двоє дітей, і п'ять громадян України, з них троє дітей.

Як вдалося з'ясувати, постраждалі в ДТП діти госпіталізовані в Миколаївську обласну дитячу лікарню. З восьми дітей, доставлених в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, троє знаходяться в реанімації. П'ятеро дорослих госпіталізовані в лікарню швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Стан здоров'я трьох потерпілих оцінюється лікарями, як вкрай важкий, вони знаходяться в реанімації, ще двоє знаходяться у відділенні нейрохірургії.

"У нас перебувають троє (дорослих), стан дуже важкий", - сказали в реанімаційному відділенні Лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва.