Велика ДТП на Миколаївщині: 8 дітей - у лікарні

На 18-му км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ мікроавтобус „Ford Transit” (Республіка Білорусія) виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем „Chery Amulet” (Україна), повідомляє МНС.

Внаслідок дорожньо-транспортної події 13 осіб госпіталізовано (5 осіб – громадяни Російської Федерації, з них 3 дітей, 5 осіб – громадяни України, з них 3 дітей та 3 особи – громадяни Білорусії, з них 2 дітей) з травмами різних ступенів важкості до лікарень м. Миколаєва.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.