Велика ДТП на Миколаївщині: 8 дітей - у лікарні
10:07, 12 серпня 2012Разное
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На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ мікроавтобус зіткнувся з легковиком.
ДТП сталася на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ
На 18-му км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ мікроавтобус „Ford Transit” (Республіка Білорусія) виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем „Chery Amulet” (Україна), повідомляє МНС.
Внаслідок дорожньо-транспортної події 13 осіб госпіталізовано (5 осіб – громадяни Російської Федерації, з них 3 дітей, 5 осіб – громадяни України, з них 3 дітей та 3 особи – громадяни Білорусії, з них 2 дітей) з травмами різних ступенів важкості до лікарень м. Миколаєва.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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