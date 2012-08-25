У Києві BMW врізався в стовп: 5 жертв
19:50, 25 серпня 2012Разное
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П’ятьох людей вилучили з понівеченого автомобіля.
Страшне ДТП у Києві
25 серпня у Голосіївському районі Києва за адресою Столичне шосе, 21 сталося ДТП: автомобіль BMW під час руху зіткнувся з електроопорою. Про це повідомляє прес-служба МНС.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій та 2 пасажири загинули на місці, ще 2 пасажирів від отриманих травм померли у кареті швидкої медичної допомоги.
Рятувальники за допомогою гідроінструменту вилучили п’ятеро людей з понівеченого автомобіля.
За фактом ДТП правоохоронними органами проводиться розслідування.
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