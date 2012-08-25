У Києві BMW врізався в стовп: 5 жертв

25 серпня у Голосіївському районі Києва за адресою Столичне шосе, 21 сталося ДТП: автомобіль BMW під час руху зіткнувся з електроопорою. Про це повідомляє прес-служба МНС.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій та 2 пасажири загинули на місці, ще 2 пасажирів від отриманих травм померли у кареті швидкої медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою гідроінструменту вилучили п’ятеро людей з понівеченого автомобіля.

За фактом ДТП правоохоронними органами проводиться розслідування.