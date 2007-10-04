У Москві пограбували квартиру Таїсії Повалій

У Москві була пограбована двокімнатна квартира Таїсії Повалій, розташована неподалік метро "Сокіл".

Коли це сталося — вночі чи вдень, наразі невідомо. Триває розслідування.

Представник співачки прийшов підготувати квартиру до її приїзду і виявив зламані замки. На місці не виявилося нового телевізора, DVD-двійки. Меблів не чіпали. Як розповів Ігор Ліхута — чоловік і продюсер Повалій, їх московське житло не дуже “наворочене”, хоча зі свіжим євроремонтом.

"Не робіть трагічний голос: неприємно, звісно, але в будь-якому випадку, ми сьогодні відлітаємо до Москви — Тая записуватиме нові пісні. Грабіжники шукали гроші, але ми не тримаємо там цінностей". Квартира була без сигналізації — після инциденту Ігор Ліхута сказав, що тепер неодмінно поставлять.

"Сегодня"