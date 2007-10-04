Київська влада визначилась з проектом впорядкування території біля мерії

Головне управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації визначило комунальну організацію "Центр містобудування і архітектури" переможцем конкурсу на кращий архітектурно-дизайнерський проект впорядкування території біля адміністративної будівлі мерії на вул. Хрещатик, 36.

Як повідомили УНІАН в ГУ містобудування, архітектури і дизайну, журі було запропоновано для розгляду 4 проекти реконструкції зазначеної території. Це були роботи як окремих авторів, так і організацій. Зараз ці всі проекти виставлені для огляду в Головархітектурі.

Автори проекту-переможця - архітектор-дизайнер Світлана КОСТРУБ і художник Павло БУНЯТОВ.

Стосовно напрацьованого ескізного проекту С.КОСТРУБ повідомила, що ним пропонується впорядкувати парну сторону вул. Хрещатик на ділянці від вул. Прорізна до вул. Богдана Хмельницького. Автори пропонують замінити в цій частині тротуарну плитку на граніт трьох кольорів з орнаментом в національному стилі.

На розі біля Центрального універмагу передбачено встановити невеликого розміру фонтан, а на розі Хрещатика та Прорізної (через дорогу від Паніковського) - скульптуру ангела-захисника України. Місце біля фонтану та скульптури пропонується облаштувати лавками і пересувними квітниками.

За словами С.КОСТРУБ, ескізом передбачено, що будівля мерії буде підсвічуватись, причому фасадна частина - в теплих тонах, а бокові - в голубувато-синіх. На фасаді також буде змонтовано електронне табло для повідомлень. Біля будівлі мерії з обох боків автори проекту пропонують встановити флагштоки з прапорами міст-побратимів Києва. Передбачається також змінити зелене насадження на клумбах біля центрального входу в мерію. Зокрема, пропонується висадити блакитні ялини.

Як повідомляв УНІАН, другий етап конкурсу на кращий проект архітектурно-дизайнерським проект впорядкування території біля КМДА був оголошений у липні цього року (перший відбувся у червні – УНІАН). Результати були підбиті наприкінці вересня.