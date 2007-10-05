На трасі Мар’їнка-Старомлинівка лоб в лоб зіткнулися ВАЗи: 3 загиблих

У Донецькій області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє людей, ще двоє травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної державтоінспекції, вранці 5 жовтня на автотрасі Мар’їнка - Старомлинівка сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-21099 і ВАЗ-2101. Внаслідок зіткнення обидва автомобілі зайнялися, а автомобіль ВАЗ-21099 ще й перекинувся.

Жертвами катастрофи стали водій і пасажир автомобіля ВАЗ-21099, а також пасажир ВАЗ-2101. Обставини ДТП розслідуються.

У ДАІ також повідомили, що всього з початку року на дорогах області скоєно понад 5,5 тис. ДТП, в яких 516 чоловік загинуло, а 6 885 чоловік було травмовано.