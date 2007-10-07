Алла Пугачова грубо відмовилася приїхати на буцімто день народження Путіна

Газета “Комсомольская правда” попросила пародиста Євгена Чанчикова голосом Путіна по телефону запросити кількох відомих людей на святкування ювілею.

Коли жартівники набрали номер Березовського і попросили його "бути присутнім" на дні народження, той відповів: "Зрозуміло. Добрий жарт". Пародист потім повідомив Березовського, що запрошує його "від щирого серця", і поцікавився, як його здоров`я. "Останнє запитання, якого від вас чекаю", - відповів підприємець. На закінчення він порадив журналістам відтворити розмову "без перекручень", щоб вони зрозуміли, що розіграти його не вдалося.

Ірина Хакамада теж швидко зрозуміла, що "запрошення президента" - це розіграш, і, перш ніж покласти слухавку, зазначила: "Добре, хлопці, приколюєтеся!".

Алла Пугачова відреагувала на "запрошення" доволі грубо, пише газета.

Як стверджує "Комсомольська правда", пародист все ж таки зміг розіграти Бориса Нємцова й Олексія Митрофанова.

Нагадаємо, 7 жовтня Путіну виповнюється 55 років. Раніше президент повідомив журналістам, що зазвичай не влаштовує офіційних прийомів, але тепер, оскільки його президентський термін добігає кінця, він має намір відзначити день народження в Кремлі в товаристві постійних членів Ради безпеки і керівництва Збройних сил.

Лента.ру, фото з сайту Кіномодель