Фестиваль художнього тату та екстрім-шоу ”підвішування” (фоторепортаж)

У III Міжнародному фестивалі художнього тату ”Giper Tattoo-2007” у Львові беруть участь близько 70 майстрів з Росії, Польщі, Білорусі, Молдови і США. На фестивалі проводяться конкурси на краще кольорове, чорно-біле або міні-тату, тату-портрет, а також «круглий стіл», де обговорюються питання, пов’язані з татуюванням і пірсингом. Екстремальне шоу - «підвішування» - приготували донецькі майстри пірсингу.

Фото Віталія Грабара / УНІАН