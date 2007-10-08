На трасі Олександрівка - Миколаїв зіткнулися Opel з ВАЗом: 5 загиблих

У Кіровоградській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло п`ятеро осіб, серед яких - троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, трагедія сталася сьогодні близько 7.30 поблизу селища Северинка, що за 20 км від Кіровограда. На дорозі зіткнулися два легковики - "Опель-Вектра", що рухався в бік Олександрівки, та "ВАЗ-2105", що прямував у напрямку обласного центру. Від потужного удару на місці події загинули водій автомобіля "ВАЗ - 2105" та четверо його пасажирів, серед яких - двоє дітей віком до трьох років та одна дитина віком до 14 років. Ще одну пасажирку цього автомобіля з тяжкими травмами доставлено до лікарні.

Наразі на місці події з`ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди представники слідчо-оперативної групи, а також керівництво Управління МВС України в Кіровоградській області та обласного Управління Державтоінспекції.

З`ясовуються особи загиблих. За попередніми даними, ця дорожньо-транспортна пригода забрала життя цілої родини.