У Дніпропетровську згоріла податкова

Вчора близько 17-ї години у приміщенні Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області по вул. Сімферопольській, 17-а, виникла пожежа, в результаті якої вигоріло 360 кв. м площі.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди головного управління МНС у Дніпропетровській області, пожежу було ліквідовано за дві з половиною години.

Вогонь сильно пошкодив коридори 5-го, 6-го та 7-го поверхів 10-поверхової будівлі ДПА. На 6-му та 7-му поверхах розташоване управління податкової міліції ДПА в області.

Ніхто з людей не постраждав.

Причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, однією з причин може бути коротке замикання електропроводки у ліфтовій системі.

Проводиться розслідування.

Наразі ця будівля знеструмлена.