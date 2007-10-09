На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: п`ятеро людей у лікарні

У місті Прилуки Чернігівської області водій мікроавтобуса "ГАЗ" через порушення правил дорожнього руху допустив зіткнення з вантажним автомобілем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП п`ятеро пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.