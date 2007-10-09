На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: п`ятеро людей у лікарні
14:04, 09 жовтня 2007Разное
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Повідомлення ДАІ
У місті Прилуки Чернігівської області водій мікроавтобуса "ГАЗ" через порушення правил дорожнього руху допустив зіткнення з вантажним автомобілем.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП п`ятеро пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.
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