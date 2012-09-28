Чергова громадської вбиральні замкнула чоловіка, якому забракло грошей

Як повідомляє TVN24 Wroclaw, жінка випустила чоловіка лише після прибуття працівників поліції, в супроводі яких він пішов до банкомату, аби зняти гроші та погасити борг.

"Жінка пояснила правоохоронцям, що закрила клієнта тому, бо мусить ретельно виконувати свою роботу та брати оплату з кожного. Чоловік мав при собі лише 80 грошів, а вартість використання туалету становить 2 злотих (еквівалент близько 5 гривень)", - повідомляє портал телеканалу.

TVN24 Wroclaw зауважує, що про ув'язнення в туалеті правоохоронців повідомив сам чоловік.

"Рано вранці на черговий телефон ми отримали повідомлення від чоловіка, котрий говорив, що його закрили в міському туалеті. Після приїзду на місце виявилося, що його закрила працівниця WC", - відзначає Едита Багровська, прес-секретар поліції в понад 80-тисячному містечку, де трапився інцидент.