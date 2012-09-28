ДАІ починає відбирати автомобілі у боржників банків

Про це пише Zn.ua.

Керівництво Державної виконавчої служби та Державтоінспекції Києва прийняло рішення, що згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 грудня 2008 N1102, співробітники ДАІ мають право тимчасово затримувати і доставляти на спеціальний майданчик чи стоянку автомобілі, оголошені в розшук згідно ст.40 закону «Про виконавче провадження », шляхом його блокування за допомогою спеціальних автомобілів - евакуаторів. Для доставки транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку уповноважена особа Державтоінспекції викликає евакуатор через чергового по підрозділу Державтоінспекції, повідомляє прес-служба столичної ДАІ.

У ДАІ підкреслюють, що в більшості випадків - це автомобілі, власники яких не розрахувалися за банківським кредитом, мають борги по квартплаті або не виплачують аліменти. «У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук, уповноважена особа Державтоінспекції негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб та доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку. При цьому згідно з встановленими вимогами складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу в присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, яке доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку », - сказано в повідомленні.

Протягом трьох діб Державтоінспекція повинна повідомити державному виконавцю про тимчасове затримання транспортного засобу. Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника, яке зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється тільки на вимогу державного виконавця. Нагадаємо, автівок можуть позбутися громадяни, які не платять кредити, штрафи, аліменти і комунальні послуги. Для здійснення таких дій у інспекторів має бути рішення суду і постанова державного виконавця про оголошення автомобіля боржника в розшук.