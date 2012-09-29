Знаменитий футболіст знявся для обкладинки в образі Христа (фото)
Конференція єпископів Бразилії (CNBB) виступила з критикою і засудженням одного з найпопулярніших футбольних журналів країни.
На обкладинці недавнього номера гравець "Сантоса" і національної збірної Неймар зображений в образі розіп'ятого Ісуса Христа.
Неймар, який вважається одним з найталановитіших футболістів світу, знявся для обкладинки Placar, щоб сатирично зобразити хвилю критики, яка не дає йому спокійно грати у футбол.
В результаті релігійні діячі розцінили обкладинку як "нешанобливу" щодо релігії, а також таку, що "демонструє зневагу до почуттів інших людей".
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У своїй заяві CNBB зазначила, що мотиви вчинку журналістів зрозуміти можна, але не вважає, що подібні дії є припустимими.
"Ми розуміємо, що свобода слова - фундамент нашої держави, і вона необхідна для демократії, однак і в неї мають бути межі", - цитує заяву РІА "Новости".
Онлайн-петицію, спрямовану на заборону обкладинки журналу, підписали вже 7 тисяч осіб.