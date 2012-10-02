У Львові випили 300 тисяч філіжанок кави

Протягом трьох днів площу Ринок у Львові, де відбувалися святкування, відвідало 115 тисяч львів'ян та гостей свята, було випито понад 300 тисяч філіжанок кави.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, «Львівська Кавова пошта» надіслала 3571 лист, з яких понад 300 на американський континент, а під час свята безкоштовно пригощали усіх охочих 43 кілограмовим кавовим тортом.

Нагадаємо, що під час свята усі охочі могли скористатися послугами так званих “кавових поштарів” та відправити авторські кавові листівки зі Львова у будь-яку точку планети.

50 львівських кав’ярень створювали святкову атмосферу в рекордному Кавовому ярмарку. Було продано 2,5 тисячі кілограм фестивальної кави та 15 тонн львівських солодощів.

В рамках свята відбувся II Західноукраїнський Чемпіонат Бариста, в якому взяла участь рекордна кількість майстрів з приготування кави - 15 баристів.