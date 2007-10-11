На військовому полігоні на Закарпатті загинув чоловік

У Закарпатській області на військовому полігоні підірвалася людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Закарпатській області, трагедія сталася вчора, 10 жовтня, на території загальновійськового полігону в селі Оріховиця Ужгородського району. 33-річний мешканець с. Ярок загинув від вибуху при спробі розібрати вибухонебезпечний предмет.

Встановлено, що смертоносною знахідкою виявися снаряд марки “НУРС” (некерований реактивний снаряд). Чоловік виявив його, випасаючи худобу.

Розслідування цієї справи проводять правоохоронні органи.