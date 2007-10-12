Ющенко хоче всім догодити

Думка з форуму

Я з 2003 року підтримував Ющенка всіма правдами і неправдами – бачив, як він все ж таки приносив користь для країни. Може, і не в таких бажаних обсягах і не з такою наполегливістю, але приносив!

Тепер же я бачу, як він хоче всім догодити. ВСІМ! Він хоче об`єднати два табори українського народу! Ну, на фіга це треба? У вас влада (пропрезидентських сил? – Мод.) – так підніміть економіку, зробіть народу життя замість існування – і проголосує за вас навіть голубозада частина України. Так ні.

Сам же говорив – "Бандитів у тюрми!" Вчора дивився «Епіцентр» з Піховшеком – він дійсно багато чого роз`яснив щодо нинішньої ситуації в українській політиці. Говорив він цілком зрозумілі речі: за кожною політичною силою стоїть великий бізнес – навіть за Президентом. Думаю, що свободу політичних рішень наші партії, звичайно, мають, але з деяких питань, які мають відношення до бізнесу спонсора партії, – даруйте...

Ось і виходить, що ми вибираємо не тільки ідеологію, але і феодалів, які використовують ону ідеологію для отримання відповідного волевиявлення і подальшого впливу. Бля, ну коли це закінчиться, і чи закінчиться взагалі? Коли ж до влади прийдуть люди, вільні від своїх особистих амбіцій і сповнені бажанням діяти на благо народу і лише його? Напевно, тільки коли сам народ підніметься до відповідного рівня розумового, морального і етичного розвитку.

А це замкнуте коло – про який розвиток можна говорити, поки в нашому суспільстві живуть люди з радянським менталітетом, який можна виразити так: "ж…у сильно в жизни не рви, все должны быть равны? " Такі, до речі, і голосують за регіоналів, комуністів, пофігістів і соціалістів.

Я голосував за Тимошенко, подивлюся, що вона робитиме. Якщо розчарує – не підтримуватиму нікого взагалі. Хоч бери і свою партію створюй. Є охочі?

Олексій М., Харків