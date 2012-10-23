37-річний гірник упав в уранову шахту
00:22, 23 жовтня 2012Разное
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В селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області загинув 37-річний працівник місцевої уранової шахти ДП «Схід ГЗК».
Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні МНС в Кіровоградській області, під час виконання гірничих робіт чоловік упав із 20-метрової висоти в рудоспуск.
Рятувальники дістали тіло загиблого на поверхню. Причина нещасного випадку встановлюється.
В загиблого залишилося двоє малолітніх дітей, яких після смерті дружини він виховував сам.
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