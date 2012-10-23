37-річний гірник упав в уранову шахту

Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні МНС в Кіровоградській області, під час виконання гірничих робіт чоловік упав із 20-метрової висоти в рудоспуск.

Рятувальники дістали тіло загиблого на поверхню. Причина нещасного випадку встановлюється.

В загиблого залишилося двоє малолітніх дітей, яких після смерті дружини він виховував сам.