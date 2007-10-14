На трасі Львів-Рава-Руська Фольксваген зіткнувся з ГАЗом: 4 загиблих

Впродовж минулої доби в Україні сталося 246 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 35 осіб та отримали поранення 323 особи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державтоінспекції МВС України, чимала кількість аварій сталася внаслідок неврахування водіями дорожніх умов, спричинених настанням осінньо-зимового періоду. Це - слизька чи мокра дорога, обмежена видимість внаслідок туману, дощу чи сутінок у поєднанні з перевищенням швидкості руху, недотриманням безпечної дистанції, виїздом на зустрічну смугу, порушенням правил маневрування.

Так, сьогодні вночі на 4-му км автодороги Слов`янськ-Святогірськ у Донецькій області водій автобуса "Богдан" на слизькій ділянці, під час дощу, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, автобус з`їхав на узбіччя, де вдарився в дерево. У цій ДТП постраждало вісім пасажирів, яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

У Львівській області на 19-му км автодороги Львів-Рава-Руська у ДТП загинуло четверо осіб і двоє отримали поранення. Аварія сталася через те, що водій автомобіля "Фольксваген-Джета" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ГАЗ-24". Від потужного удару на місці події загинули водій і троє пасажирів "Фольксвагена", ще один пасажир цього легковика та водій автомобіля "ГАЗ" отримали тяжкі травми.

Державтоінспекція МВС України нагадує про необхідність звернути увагу на технічних стан транспортних засобів, зокрема, якість шин, врахувати особливості експлуатації автомобілів в осінньо-зимовий період, пам`ятати про специфіку керування на слизькій дорозі і дотримуватися Правил дорожнього руху.