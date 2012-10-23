ЗМІ: сліди ДТП, в якому постраждав кандидат у депутати, терміново знищили

Як повідомляє ізмаїльське видання «Бессарабіяінформ», журналісти видання, що побували сьогодні близько 14.40 на місці нічної аварії за участі О.Дубового, стали випадковими свідками знищення слідів аварії на ділянці автодороги між селами Мирне і Шевченкове Кілійського району Одеської області.

Саме на цій ділянці співробітники видання побачили групу працівників Одеського облавтодору, які за вказівкою начальства, повідомляє bessarabiainform.com, терміново «засипали ями на місці події битою цеглою, повністю знищуючи сліди гальмівного шляху».

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Це викликало інтерес журналістів, оскільки об 11.00 співробітники ДАІ заявили ЗМІ, що «слідство нічого ще не дізналося, і потрібно робити ще ретельнішу перевірку».

Підійшовши до чотирьох робітників, які висипали на дорогу з кузова вантажівки биту цеглу, співробітники видання запитали, чи не помилилися вони, засипаючи відходами цегли саме місце аварії. «Сьогодні ми до обіду сиділи без роботи, - відповіли працівники автодору. – Не було ані роботи, ані соляри (для вантажівки – УНІАН). Зараз дали 20 літрів соляри, щоб поїхали сюди. Сказали: ось закладіть ці ями та їдьте додому. Так, на цій ділянці, сказали - терміново».

На питання, чому треба засипати ділянку, де сьогодні близько 4.00 сталася аварія, робітники зазначили: «Ніхто нічого не пояснював, просто сюди направили. Ремонт тут давно був запланований, але не було соляри – через це ми простоюємо вже місяць…»

Відео зустрічі з робітниками Одеського облавтодору на автотрасі між селами Мирне і Шевченкове журналісти розмістили в сьогоднішньому випуску новин bessarabiainform.com.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4.00 в Одеській області потрапив у дорожньо-транспортну подію кандидат в народні депутати, який балотується в окрузі №141 (Одеська область), О.Дубовий. Зараз він перебуває в реанімаційному відділенні Кілійської райлікарні.