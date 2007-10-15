Каліфорнійські рибалки піймали на вудку акулу вагою 383 кг (фото)

Рибалки зі штату Каліфорнія зловили на вудку в Мексиканській затоці акулу вагою 383 кілограми, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

Вага цієї акули стала рекордною для риболовецького змагання, яке проводять щорічно вже кілька десятків років поспіль, йдеться в повідомленні.

Боротьба з акулою-мако довжиною близько 3,5 метра тривала більше години. Навіть після того, як гігантська риба вибилася з сил, рибакам не вдалося підняти її на корабель, довжина якого складала більше 16 метрів, і люди вирішили прив`язати акулу до борту.

"Це було непросто. Я рибалю вже більше 40 років, але ніколи в житті не бачив таких величезних акул", - сказав один з рибалок Адлі Брунер.