Каліфорнійські рибалки піймали на вудку акулу вагою 383 кг (фото)

08:39, 15 жовтня 2007
Разное
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Боротьба з хижачкою тривала більше години

Фото АР
Рибалки зі штату Каліфорнія зловили на вудку в Мексиканській затоці акулу вагою 383 кілограми, повідомляє РІА Новостиз посиланням на АР.

Вага цієї акули стала рекордною для риболовецького змагання, яке проводять щорічно вже кілька десятків років поспіль, йдеться в повідомленні.

Боротьба з акулою-мако довжиною близько 3,5 метра тривала більше години. Навіть після того, як гігантська риба вибилася з сил, рибакам не вдалося підняти її на корабель, довжина якого складала більше 16 метрів, і люди вирішили прив`язати акулу до борту.

"Це було непросто. Я рибалю вже більше 40 років, але ніколи в житті не бачив таких величезних акул", - сказав один з рибалок Адлі Брунер.

 

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