На місці вибуху газу у Дніпропетровську знайшли тіло 17-го загиблого

Сьогодні вдень рятувальники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій вилучили з-під уламків зруйнованого житлового будинку тіло 17-го загиблого під час вибуху газу у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, це молодий чоловік, який на момент вибуху перебував у гостях у мешканців зруйнованого будинку.

Н.ШУФРИЧ також повідомив, що наразі рятувальні роботи проводяться з максимальною обережністю, водночас експерти приймають технічні рішення з метою прискорення розбору завалів. Міністр зазначив, що ведення робіт продовжуватимуться вночі.

За словами Н.ШУФРИЧА, сьогодні він відвідав постраждалих від вибуху, які знаходяться у лікарні. Міністр сказав, що з лікарні виписали постраждалу жінку з дитиною.

Н.ШУФРИЧ також повідомив, що сьогодні разом з керівництвом Дніпропетровська оглянув земельну ділянку на березі Дніпра на житловому масиві Перемога, яка, можливо, буде виділена під будівництво окремого будинку для постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 жовтня у Дніпропетровську в мікрорайоні Перемога стався вибух побутового газу. За даними на сьогоднішній ранок, нараховувалось 16 жертв вибуху, у тому числі 5 дітей, до медичних закладів міста госпіталізовано 17 осіб (з них троє дітей).

За уточненими даними, внаслідок вибуху в цілому було пошкоджено 10 будинків. Потім ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.

За попередніми даними, причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Сьогодні в Україні оголошено День жалоби за загиблими у цій трагедії.