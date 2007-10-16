На місці вибуху газу у Дніпропетровську знайшли тіло 17-го загиблого
Юнак гостював у мешканців будинку
|Нестор Шуфрич
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.
За його словами, це молодий чоловік, який на момент вибуху перебував у гостях у мешканців зруйнованого будинку.
Н.ШУФРИЧ також повідомив, що наразі рятувальні роботи проводяться з максимальною обережністю, водночас експерти приймають технічні рішення з метою прискорення розбору завалів. Міністр зазначив, що ведення робіт продовжуватимуться вночі.
За словами Н.ШУФРИЧА, сьогодні він відвідав постраждалих від вибуху, які знаходяться у лікарні. Міністр сказав, що з лікарні виписали постраждалу жінку з дитиною.
Н.ШУФРИЧ також повідомив, що сьогодні разом з керівництвом Дніпропетровська оглянув земельну ділянку на березі Дніпра на житловому масиві Перемога, яка, можливо, буде виділена під будівництво окремого будинку для постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, вранці 13 жовтня у Дніпропетровську в мікрорайоні Перемога стався вибух побутового газу. За даними на сьогоднішній ранок, нараховувалось 16 жертв вибуху, у тому числі 5 дітей, до медичних закладів міста госпіталізовано 17 осіб (з них троє дітей).
За уточненими даними, внаслідок вибуху в цілому було пошкоджено 10 будинків. Потім ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.
За попередніми даними, причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.
Сьогодні в Україні оголошено День жалоби за загиблими у цій трагедії.