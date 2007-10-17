Аварія на залізниці: один з постраждалих помер у лікарні

Робітник, який був травмований сьогодні під час зіткнення підкранової платформи з робочим потягом поблизу станції Язикове Барвінківського району, помер у лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, одразу після аварії, що сталася 16 жовтня о 7.40, четверо робітників, що зазнали травм, були доставлені у Слов’янську лінійну лікарню. Одному з них, 1956-го року народження, лікарям не вдалося врятувати життя – в середині дня від отриманих важких травм він помер у лікарні.

Внаслідок зіткнення кран і платформа зійшли з рейок і перекинулися, було пошкоджено 25 метрів залізничної колії. Рух пасажирських потягів був організований по об’їзному шляху. Станом на 18.15 відновлювальні роботи були завершені, повідомили в Управлінні.