Президент Франції не може розірвати шлюб до закінчення каденції

Президент Франції Ніколя Саркозі і його дружина Сесілія оформили папери про розлучення. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на французькі ЗМІ.

Процедура розірвання шлюбу почалася в понеділок. Ініціатором його виступила С.Саркозі. У супроводі свого адвоката дружина президента подала заяву на розлучення судді у справах сімей.

Сам Н.Саркозі до суду не з`явився, а підписав всі шлюборозлучні документи в Єлісейському палаці. Згідно з процедурою, офіційно про розлучення можна буде оголосити тільки за півтора місяці.

Тим часом у Франції піднявся галас не тільки щодо розлучення президентського подружжя, а ще й тому, що він може виявитися незаконним. Справді, наявний юридичний казус. Згідно із законом, президент Франції не може розірвати щлюб до закінчення терміну свого мандата, оскільки не може постати перед суддею – від цього його захищає президентський імунітет. Натомість процедура розлучення вимагає, щоб подружжя одержало аудієнцію у судді.

Цю проблему вирішуватимуть юристи.

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