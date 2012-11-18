Дорогу в бік Гомеля відремонтують за 450 мільйонів

Про це сказано в розпорядженні №909-р, опублікованому на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Відповідно до документу, реконструкція дороги розрахована на три роки – з 2014 по 2017 рр. Проектно-кошторисна документація повинна бути прийнята замовником не пізніше вересня 2013 року. Генеральною проектною організацією, згідно з розпорядженням, визнано приватне підприємство “Парк нових технологій”. Розрахункова кількість працівників, зайнятих на будівництві, становитиме 120 осіб. Розрахункова вартість безпосередньо будівельних робіт становить 351,353 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Кабмін схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки. Основною метою Концепції є забезпечення ефективного фінансування і розвитку існуючої мережі автомобільних доріг загального користування за маршрутами міжнародних національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності й економічності перевезень пасажирів і вантажів, реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування.

В Україні більш як 170 тисяч кілометрів автомагістралей, які вимагають реконструкції і ремонту. За 2010-2011 роки було збудовано і відремонтовано більш як 4 тисячі кілометрів автодоріг.