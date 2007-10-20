Шокуюча реклама визнана надто шокуючою (фото)

Об`єднання італійських виробників реклами вирішило достроково згорнути рекламну кампанію, в якій використано образ хворої на анорексію жінки. Інститут самоконтролю реклами (IAP) вбачає в цій роботі скандального фотохудожника Олів’єро Тоскані (Oliviero Toscani) порушення етичних норм.

Початок шокуючої кампанії в Італії припав тиждень високої моди, що проходив у вересні в Мілані. У газетах та на вулицях міст з`явилися плакати із зображеннями повністю голої виснаженої жінки і написами «ні анорексії». У правому нижньому кутку плакатів розташовувався логотип лінії одягу Nolita.

За задумом творців проекту, жахливе зображення мало продемонструвати всю серйозність проблеми захворювання, поширення якого, на думку багатьох експертів, викликане стереотипами, насадженими індустрією моди.

Згідно з рішенням IAP, робота Тоскані порушує вимогу пункту 10 етичного кодексу, який вимагає від виробників реклами пошани до моральних, громадянських і релігійних відчуттів споживачів і дотримання людської гідності в будь-яких її формах і проявах.

Кілька років тому Олів’єро Тоскані вже використав фото помираючого від СНІДу в рекламі одягу Benneton.

Коментуючи рішення IAP, фотограф нагадав, що остання рекламна компанія була схвалена міністром охорони здоров`я Італії Лівією Турко. Раніше пані Турко заявила, що реклама Nolita може привести до відповідальнішого ставлення до проблеми анорексії в італійському суспільстві. Тоскані заявив також, що розгляне можливість подання позову щодо відшкодування матеріального збитку через дострокове припинення рекламної кампанії.

Медпортал