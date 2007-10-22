На трасі Дніпропетровськ-Миколаїв зіткнулися два ВАЗи: 3 загиблих

На автодорозі “Дніпропетровськ-Миколаїв” водій автомобіля "ВАЗ-21099", рухаючись в напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2105", що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії та пасажир автомобіля "ВАЗ-2105" загинули на місці пригоди.