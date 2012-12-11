Київ не може відмовитися від солі на шляхах

Про це О.Мазурчак сказав в інтерв'ю газеті "Деловая столица".

"Перейти на використання лише реагентів в найближчому майбутньому ми не зможемо, оскільки вони у вісім разів дорожчі за сіль. Наприклад, нинішнього сезону ми придбали 38 тис. тонн солі, і її заміна на реагенти вимагає дуже великих грошей", - сказав О.Мазурчак.

Водночас, за його словами, "Київавтодору" вже дано доручення придбати реагенти. "Їх пробуватимемо і фіксуватимемо, як вони проявлять себе за різних температурних режимів. Використовувати їх будемо там, де висаджено молоді дерева, тому що саме деревам найбільше шкодить сіль", - пояснив перший заступник голови КМДА.