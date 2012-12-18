Укравтодор у заторі на трасі Київ-Чоп винить стихію і «лису» гуму
08:19, 18 грудня 2012Разное
1859 0
Причиною затору на трасі Київ-Чоп, окрім чинника стихії, став і людський фактор, бо деякі вантажівки пересувалися на «лисій» гумі і не мали спеціальних ланцюгів протиковзання, як це прийнято в Європі в зимовий період, вважають в Укравтодорі.
В Укравтодорі розповіли про причини гігантського затору на трасі. Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Про це в ефірі «5 каналу» заявив начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Державної служби автомобільних доріг України Олександр Сухоносов.
«Я скажу, чому не догледіли, тут зіграли роль кілька факторів: перший фактор - це стихія, такого, як було у Львівській області, не було протягом багатьох років; другий фактор - це людський, коли ніхто не зупинявся, знаючи, що побудована нова хороша траса, на ній можна розігнатися і проїхати за будь-яких погодних умов, причому навіть ті фури, які виїжджали, були на лисій гумі. У Європі забороняють в період зимової експлуатації доріг виїжджати без ланцюгів протиковзання», - заявивши Сухоносов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter