Укравтодор у заторі на трасі Київ-Чоп винить стихію і «лису» гуму

Про це в ефірі «5 каналу» заявив начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Державної служби автомобільних доріг України Олександр Сухоносов.

«Я скажу, чому не догледіли, тут зіграли роль кілька факторів: перший фактор - це стихія, такого, як було у Львівській області, не було протягом багатьох років; другий фактор - це людський, коли ніхто не зупинявся, знаючи, що побудована нова хороша траса, на ній можна розігнатися і проїхати за будь-яких погодних умов, причому навіть ті фури, які виїжджали, були на лисій гумі. У Європі забороняють в період зимової експлуатації доріг виїжджати без ланцюгів протиковзання», - заявивши Сухоносов.