Щолоков був ”реформатором по духу і підняв престиж радянської міліції”

У місті Алмазне Луганської області відкрили Будинок-музей колишнього міністра внутрішніх справ Радянського Союзу, генерала Миколи Щолокова.

Реставраційні роботи у будинку №8 по вулиці Барнаульській, де М.Щолоков жив зі своїми батьками до 19 років, тривали впродовж місяця. Експонати для експозиції надали обласний музей МВС та місцеві краєзнавці. Найцінніший експонат музею – генеральський кітель з орденськими планками, який передав музею син М.Щолокова. Як зазначив під час відкриття музею, начальника УМВС України в Луганській області Анатолій НАУМЕНКО, М.Щолоков був реформатором по духу і йому вдалося підняти престиж радянської міліції.

Довідка УНІАН. Народився М.Щолоков у 1911 році у сім’ї металурга. Трудовий шлях починав на шахті імені Ілліча у Кадіївці (нині Стаханов). Радянсько-партійну кар’єру розпочав у Дніпропетровську з 1938 року. Був учасником Великої Вітчизняної війни, після війни обіймав посади заступника міністра промисловості УРСР, працював в апараті ЦК КПУ. З 1952 по 1966 роки обіймав керівні посади в Молдавській РСР. З 1966 по 1982 рік – міністр внутрішніх справ Радянського Союзу.

Одразу після смерті Леоніда Брежнєва у грудні 1982 року М.Щолокова було звільнено з посади міністра у зв’язку з корупційним розслідуванням. Після того, як його позбавили всіх звань і виключили з партії, 13 грудня 1984 року він наклав на себе руки.