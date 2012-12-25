Дівчина потрапила до лікарні після конкурсу на поїдання бананів

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, до Гребінківської центральної районної лікарні з вечірки без свідомості була доставлена 19-річна дівчина з попереднім діагнозом – асфіксія (дівчина начебто подавилася бананом).

Як встановили працівники міліції, під час відпочинку в одному з кафе дівчина взяла участь у конкурсі, умовою якого було якнайшвидше з’їсти банан. За свідченнями очевидців, під час гри дівчина начебто подавилася бананом, внаслідок чого їй стало зле. Однак згодом, після ретельного обстеження пацієнтки фахівцями із обласного центру, які прибули на допомогу місцевим лікарям, стало відомо, що дівчина не подавилася бананом, а отримала серйозні опіки, внаслідок вдихання високотемпературних парів алкоголю - можливо спиртного напою "самбуки", яким, за свідченнями деяких відвідувачів закладу, вона запила банан та вдихнула гарячі пари.

Наразі відвідувачка кафе перебуває на лікуванні в місті Полтава. За її станом здоров’я слідкують медики. Працівники міліції за даним фактом проводять перевірку.