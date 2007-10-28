Боротьба з вогнем на шахті імені Фрунзе тривала понад 4 години
18:30, 28 жовтня 2007Разное
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Постраждалих немає
В Луганській області на шахті імені Фрунзе (ДП «Ровенькиантрацит») ліквідовано пожежу.
Як повідомили УНІАН в центральному штабі Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку, боротьба з вогнем тривала понад 4 години силами 6-ти відділень рятувальників і шахтної гірничо-рятувальної команди.
В результаті о 16:30 пожежу був повністю ліквідовано. Постраждалих в результаті пожежі немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, об 11:07 на шахті ім. Фрунзе на горизонті 870 метрів сталася пожежа. Всіх гірників робочої зміни, а це близько 500 осіб було евакуйовано.
Спочатку пожежу гасили власними силами, по тому прибули загони гірничо-рятувальної команди.
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