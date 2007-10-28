Боротьба з вогнем на шахті імені Фрунзе тривала понад 4 години

В Луганській області на шахті імені Фрунзе (ДП «Ровенькиантрацит») ліквідовано пожежу.

Як повідомили УНІАН в центральному штабі Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку, боротьба з вогнем тривала понад 4 години силами 6-ти відділень рятувальників і шахтної гірничо-рятувальної команди.

В результаті о 16:30 пожежу був повністю ліквідовано. Постраждалих в результаті пожежі немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, об 11:07 на шахті ім. Фрунзе на горизонті 870 метрів сталася пожежа. Всіх гірників робочої зміни, а це близько 500 осіб було евакуйовано.

Спочатку пожежу гасили власними силами, по тому прибули загони гірничо-рятувальної команди.