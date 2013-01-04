На Полтавщині зіткнулися одразу три автівки: є жертви
19:48, 04 січня 2013Разное
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Сьогодні, 4 січня, о 09:40 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Судіївка Полтавського району на автодорозі «Полтава-Кременчук».
У ДТП загинув водій і травмований пасажир
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, під час руху в напрямку Полтави водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв зіткнення з автомобілем ТАТА, який в свою чергу зіткнувся з автобусом King Long.
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Внаслідок ДТП загинула водій автомобіля Daewoo Lanos 1991 р.н., пасажир легковика з тяжкими травмами був доставлений до 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави.
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