Велика ДТП на трасі Одеса-Київ: зіткнулися одразу п'ять машин

Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на НБН, ДТП сталося на 84-му кілометрі траси в напрямку Києва.

У зіткненні автомобілів Ford і Skoda загинула як мінімум одна людина - тіло загиблого лежить на узбіччі біля машини. Проте точне число загиблих поки невідомо, їх може бути більше.

Обидві розбиті машини знаходяться в крайньому правому ряду. Крім того, ще 3 машини, серед яких Audi і Chevrolet знаходяться в лівому ряду. Через це на трасі рух йде лише по одній смузі, в результаті чого утворилася багатокілометрова пробка. Також багато машин виїжджають на зустрічну смугу.

На місці аварії перебувають працівники ДАІ, однак машин швидкої допомоги поки не видно.