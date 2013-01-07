Велика ДТП на трасі Одеса-Київ: зіткнулися одразу п'ять машин
15:37, 07 січня 2013Разное
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На трасі Одеса-Київ перед Білою Церквою сьогодні, 7 січня, сталася ДТП за участю 5 машин, в якому загинула як мінімум одна людина.
Через аварію утворилася пробка
Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на НБН, ДТП сталося на 84-му кілометрі траси в напрямку Києва.
У зіткненні автомобілів Ford і Skoda загинула як мінімум одна людина - тіло загиблого лежить на узбіччі біля машини. Проте точне число загиблих поки невідомо, їх може бути більше.
Обидві розбиті машини знаходяться в крайньому правому ряду. Крім того, ще 3 машини, серед яких Audi і Chevrolet знаходяться в лівому ряду. Через це на трасі рух йде лише по одній смузі, в результаті чого утворилася багатокілометрова пробка. Також багато машин виїжджають на зустрічну смугу.
На місці аварії перебувають працівники ДАІ, однак машин швидкої допомоги поки не видно.
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