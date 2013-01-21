ДАІ хоче штрафувати водіїв, які не «перевзуватимуть» авто

Міністерство внутрішніх справ подало на розгляд Кабінету міністрів проект постанови про внесення доповнень у Правила дорожнього руху (ПДР).

Як пише газета ”КоммерсантЪ – Украина”, зокрема, змінами передбачаються санкції за використання шин, що не відповідають сезону.

"Ми вважаємо, що така норма повинна бути у ПДР. Інспектори зупинятимуть автомобілі у разі порушення водіями правил дорожнього руху і заразом звертатимуть увагу і на шини автомобіля", - розповів начальник Центру безпеки дорожнього руху департаменту ДАІ Сергій Будник.

Як санкції передбачено винесення попереджень водіям на підставі ст. 125 Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП; "інші порушення правил дорожнього руху"). За використання всесезонних шин санкції не передбачаються.

Згідно з проектом постанови, транспортні засоби, що рухаються за межами населеного пункту в період з 1 жовтня по 1 травня, зобов'язані будуть включати ближнє світло фар. Також на трасах у темний час доби і в умовах недостатньої видимості водії, виходячи з автомобілів, повинні будуть вдягати світловідбивні жилети, а пішоходи - носити світоловідбивні елементи на одязі.

Крім того, у 2013 році інспектори ДАІ суворо стежитимуть за використанням водіями ременів безпеки. Ст. 121 КпАП передбачає штраф за непристібнутий ремінь безпеки у розмірі 51-85 грн. "Незважаючи на це, багато водіїв продовжують їздити непристібнутими, а інспектори вважають за краще не відволікатися на такі "дрібниці". Ми добиватимемося дотримання цього правила, поки це не стане традицією", - розповів "Ъ" співрозмовник у ДАІ.

У ДАІ розраховують, що цей захід дозволить зменшити кількість жертв ДТП, яких у 2012 році було близько 5 тисяч осіб.

На думку голови Всеукраїнської громадської організації "Громадський комітет транспортної безпеки" Юрія Папірового, внесені пропозиції "цілком виправдані". "Проте зміни повинні бути чітко регламентовані, щоб інспектори ДАІ не зловживали зупинкою автомобілів під приводом огляду шин. Потрібно конкретизувати і сезонний час, коли водії повинні їздити на зимовій, а коли - на літній гумі", - вважає Ю.Папіровий.